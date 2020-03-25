Онлайн-трансляция обращения Владимира Путина к нации

Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина к россиянам. Выступление состоится после 15:00 мск. (после 19:00 по Барнаулу).
Обращение можно будет посмотреть по федеральным телеканалам, а также услышать в эфире радиостанций "Маяк" и "Вести ФМ" . Выступление будет касаться ситуации с коронавирусом в стране.
На данный момент общее число больных COVID-19 в России достигло 658 человек (410 из них в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением. В мире зафиксировано порядка 423 тысяч больных, число смертей превысило 18 900.
В Алтайском крае, по официальным данным, зараженных коронавирусом нет. В регионе, как и во всей России, введен режим повышенной готовности.
Комментарии
Мы все умрем
Мы все в раю, все мученики. А лидера нации в ад.
25.03.2020 19:37
- гость -
Мы все умрем
рано или поздно , обязательно
в Алтайском крае введен режим повышенной готовности что даже министр Минтрудсоцзащиты в отпуск в Тайланд улетела.