Онлайн-трансляция обращения Владимира Путина к нации

Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина к россиянам. Выступление состоится после 15:00 мск. (после 19:00 по Барнаулу).

Обращение можно будет посмотреть по федеральным телеканалам, а также услышать в эфире радиостанций "Маяк" и "Вести ФМ" . Выступление будет касаться ситуации с коронавирусом в стране.

На данный момент общее число больных COVID-19 в России достигло 658 человек (410 из них в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением. В мире зафиксировано порядка 423 тысяч больных, число смертей превысило 18 900.

В Алтайском крае, по официальным данным, зараженных коронавирусом нет. В регионе, как и во всей России, введен режим повышенной готовности.