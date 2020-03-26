Врачи рассказали один из первых симптомов рака легких

Изменения внешнего вида пальцев могут говорить о раке легких. Об этом сообщает медицинское издание Cancer Research UK.

По словам врачей, характерные признаки для заболевания порой проявляются слишком поздно, когда лечение уже невозможно. Однако последние исследования показали симптомы, которые помогут выявить рак легких ещё на начальных стадиях.

Признаком заболевания могут стать изменения в пальцах. Распухшие кончики, блеск кожи возле ногтей и их необычный изгиб сигнализируют о наличии рака в ранней форме.

Изменения происходят из-за гормональной активности опухоли, что приводит к выталкиванию влаги и появлению отеков в конечностях. Сильнее всего они проявляются именно на пальцах. Подобные симптомы проявляются у трех из десяти больных немелкоклеточной формой рака легких и у четырех из ста — с мелкоклеточной.