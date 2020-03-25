Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула

Фото: Инцидент Барнаул

Два автомобиля столкнулись в столице Алтайского края, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, авария произошла 25 марта на площади Октября.

Участниками ДТП стали два автомобиля, которые, судя по фотографиям, столкнулись на перекрестке. Машины получили серьезные повреждения.

На месте проишествия работали спецслужбы. Детали инцидента не уточняются, о пострадавших ничего не известно.

Пользователи соцсетей отмечали, что после ДТП на проспекте Ленина образовалась пробка, которая тянулась от улицы Димитрова до площади Октября. Однако на момент публикации этой новости сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку в Барнауле на два балла из десяти.