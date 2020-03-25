Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением заработной платы, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации. Онлайн-трансляцию обращения российского лидера вел amic.ru.

Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Президент подчеркнул, что длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения заболевания.

"Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу", — отметил глава государства.

Путин призвал соотечественников не полагаться на "русское авось" и порекомендовал оставаться дома.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в стране появилось 163 новых случая заражения COVID-19. Из них 126 в Москве и Московской области. Кроме того, первые заболевшие зарегистрированы в девяти регионах страны. Выздоровели 29 человек.

Напомним, что в Алтайском крае по-прежнему нет инфицированных, но введен режим повышенной готовности.