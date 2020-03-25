Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились дохода

В ходе обращения к нации в связи с распространением коронавируса президент Владимир Путин заявил, что россиянам, потерявшим треть дохода и более, предоставят отсрочки выплат по потребительским и ипотечным кредитам.

"Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%", — объявил Путин.

По словам президента, если месячный доход гражданина резко сократится более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без каких-либо штрафных санкций.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в стране появилось 163 новых случая заражения COVID-19. Из них 126 в Москве и Московской области. Кроме того, первые заболевшие зарегистрированы в девяти регионах страны. Выздоровели 29 человек.

Напомним, что в Алтайском крае по-прежнему нет инфицированных, но введен режим повышенной готовности.