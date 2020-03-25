25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса. Число инфицированных в мире превысило 400 тысяч человек, в России — 658 человек. Глава государства предложил ряд первоочередных мер, которые должны, по его мнению, позволить пережить кризис с минимальными потерями как простым гражданам, так и бизнесу.

Что сказал Владимир Путин народу. Коротко:

1. Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с полым сохранением зарплаты. При этом президент заверил, что все структуры жизнеобеспечения (банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт) и органы власти всех уровней продолжат свою работу.

2. Всем семьям, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать по 5000 рублей на каждого ребёнка ежемесячно. "Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно", — сказал президент.

3. Все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически. "Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям", — заявил Путин.

4. Путин предложил увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей.

5. Глава государства поручил установить норму выплаты по больничному в размере одного МРОТ до конца года.

6. Выплаты ветеранам и труженикам тыла осуществят до майских праздников.

7. Будут предусмотрены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, если доход упал на 30% и более.

8. Запланирована отсрочка по налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса.

9. Все выплаты доходов, уходящие на счета в оффшоры, будут облагать налогом не в 2%, а в 15%.

Кроме того, президент перенес дату Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок.

В завершение глава государства призвал россиян соблюдать рекомендации по коронавирусу, проявить ответственность: "Давайте не будем надеяться на наш русский "авось". Все перечисленные меры сработают, если мы проявим сплоченность и если государство и общество будут действовать вместе. Давайте помнить об ответственности за своих близких".