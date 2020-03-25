У артиста Льва Лещенко и его супруги диагностировали воспаление легких

Певец Лев Лещенко и его супруга Ирина находятся в больнице с воспалением легких, сообщает ТАСС со ссылкой на друга и коллегу Лещенко, народного артиста РСФСР Владимира Винокура.

"У них воспаление легких, а сейчас с воспалением легких кладут сразу на обследование. Я с ними на связи. Чувствуют себя хорошо, хотят домой", – рассказал Винокур.

Как сообщал amic.ru, 24 марта народный артист РСФСР Лев Лещенко лег в больницу в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. До этого певец почувствовал недомогание и пожаловался друзьям на самочувствие. Те заподозрили у него симптомы коронавируса и порекомендовали артисту обратиться за помощью к медикам.

12 марта Лещенко вернулся из турне по США и Канаде и соблюдал режим добровольной самоизоляции.