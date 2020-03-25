Госдума одобрила закон о всероссийской минуте молчания 22 июня

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Госдума приняла закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби всероссийской минуты молчания, передает ТАСС.

Согласно документу, предлагается ежегодно 22 июня проводить минуту молчания одновременно во всех регионах России в 12:15 по московскому времени. Время выбрано не случайно: оно обозначает точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии.

Также закон предусматривает распространение ряда норм закона "О днях воинской славы и памятных датах России" на мероприятия, посвященные памятным датам.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что новый закон устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы, так и мероприятий, посвященных памятным датам.