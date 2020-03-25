Умерла актриса Инна Макарова

Российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.

Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга Кемеровской области. В 1943 году поступила во ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова. В 1948 году легендарная актриса снялась в фильме "Молодая гвардия" и впоследствии получила Сталинскую премию первой степени.

Также зрители запомнили Макарову по таким картинам, как "Высота" (1957), "Дорогой мой человек" (1958), "Девчата" (1962), "Женитьба Бальзаминова" (1964), "Женщины" (1966), "Русское поле" (1971) и другие.

Известно, что актриса умерла от продолжительной болезни.