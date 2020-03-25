Торговые сети будут работать в штатном режиме на выходной неделе

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе, которую президент России Владимир Путин объявил выходной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейших российских ритейлеров.

"Торговые сети, осуществляющие снабжение населения продуктами и товарами повседневного спроса, будут работать в своем обычном режиме, никаких изменений не предусматривается. В магазинах предприняты дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса", — рассказали в АКОРТ.

Информацию об обычном режиме работы в условиях выходной недели подтвердили X5 Retail Group ("Пятерочка" и "Перекресток"), "Лента" и "Магнит".

Официальных комментариев от руководства алтайских продуктовых сетей "Мария-РА", "Аникс" и "Ярче" пока не поступало. Вероятно, их графики работы на ближайшую неделю не изменятся.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной платы. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Глава государства подчеркнул, что такая мера предусмотрена, чтобы снизить скорость распространения заболевания.