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Российские банки будут работать во время каникул, объявленных Путиным

, ИА "Амител"
Нерабочая неделя финансовые учреждения не коснется
Фото: www.osnmedia.ru

Фото: www.osnmedia.ru

Банки в России буду работать с 28 марта по 5 апреля в обычном режиме. Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин. 

Как уже писал amic.ru, в обычном графике будут работать и торговые сети, которые снабжают население товарами повседневного спроса. 

Также в штатном режиме будут трудиться все структуры жизнеобеспечения, медицинские учреждения, аптеки,  транспорт, органы власти всех уровней. 

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной платы. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Глава государства подчеркнул, что такая мера предусмотрена, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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