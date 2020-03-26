Российские банки будут работать во время каникул, объявленных Путиным

Банки в России буду работать с 28 марта по 5 апреля в обычном режиме. Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Как уже писал amic.ru, в обычном графике будут работать и торговые сети, которые снабжают население товарами повседневного спроса.

Также в штатном режиме будут трудиться все структуры жизнеобеспечения, медицинские учреждения, аптеки, транспорт, органы власти всех уровней.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной платы. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Глава государства подчеркнул, что такая мера предусмотрена, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

.