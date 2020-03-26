Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

Два пациента с коронавирусом скончались в Москве, передает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Отмечается, что жертвами болезни оказались два пенсионера 73 и 88 лет. У обоих была подтверждена пневмония и "сопутствующие патологии".

В связи с этим оперативный штаб в очередной раз напомнил пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями о необходимости строгой самоизоляции.

Отметим, 19 марта стало известно о смерти пациентки с подтвержденным коронавирусом, однако позже медики выявили, что причиной ее кончины стал оторвавшийся тромб.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной платы. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Глава государства подчеркнул, что такая мера предусмотрена, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

При этом банки и торговые сети, которые снабжают население товарами повседневного спроса, будут работать в обычном графике. Также в штатном режиме будут трудиться все структуры жизнеобеспечения, медицинские учреждения, аптеки, транспорт и органы власти всех уровней.