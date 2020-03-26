Алтайский край вошел в число регионов, где люди чаще всего жалуются на рост цен

Большинство жалоб от россиян, которые поступают в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы РФ, касаются роста цен на продукты. Среди них — гречка, рис и сахар. Также в списке туалетная бумага, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Наибольшее количество обращений поступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также зачастую жалуются жители Алтайского, Ставропольского, Красноярского краев, Кемеровской, Пермской, Белгородской, Самарской, Новосибирской, Воронежской, Нижегородской, Волгоградской, Томской областей, Тывы, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Мордовии.

Как уже писал amic.ru, ранее прокуратура Алтайского края открыла горячую линию, обратившись на которую, можно рассказать о необоснованном завышении цен. Номера телефонов — 8 (3852) 22-20-15 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00) и 8-903-947-61-57 (в выходные и праздники).