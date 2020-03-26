Недельная инфляция в России ускорилась до 0,3%

Потребительские цены в России в период с 17 по 23 марта выросли в среднем на 0,3%, за неделю до этого аналогичный показатель находился на отметке 0,1%. Об этом сообщает Росстат.

Так, с начала года инфляция разогналась до 1,3%, а с начала марта – до 0,5%.

Только за последнюю неделю цены на сахар выросли на 7%, гречневая крупа подорожала на 2,8%, куриные яйца — на 1,4%, макаронные изделия и вермишель — на 1-1,2%, соль — на 0,8%, свинина, курятина, мясные консервы и пшено — на 0,7%, а говядина, молоко и подсолнечное масло — на 0,4%. Кроме того, цены выросли и на плодоовощную продукцию — в среднем на 0,8%.

В ведомстве подчеркнули, что цены на бензин за неделю не изменились, а цены на дизельное топливо снизились на 0,1%.