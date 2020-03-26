Нацбола из Барнаула не стали задерживать на поминках Лимонова. Помогла эпилепсия

В Москве перед поминками писателя Эдуарда Лимонова задержали двоих нацболов Тимофея Ермакова и Евгения Маркина. Об этом сам Ермаков рассказал "Медиазоне". Обоих отвезли в полицию. О причинах задержания Ермаков и Маркин ничего не говорят.

По словам Ермакова, все началось с того, что они подали в полицию заявление об исчезновении их товарища Дмитрия Колесникова, приехавшего на похороны Лимонова из Барнаула. Активист говорит, что в итоге они сами нашли Колесникова и сообщили об этом полицейским. Однако накануне, 25 марта, по словам Ермакова, полицейские приехали в квартиру, где находились нацболы, и задержали двоих человек.

Колесникова в отделение не забрали, потому что у него случился эпилептический припадок. Он остался в квартире, ему вызвали скорую помощь. Ермаков добавил, что они собирались пойти на поминки Лимонова.

Напомним, что Дмитрий Колесников – это бывший лидер алтайского отделения Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена). В 2006 году его осудили по делу об избиении нескольких милиционеров.

Глава НБП Эдуард Лимонов умер 17 марта. Ему было 77 лет.