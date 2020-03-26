Прокуратура Сургута разберется с группой детей, которая отправилась в Алтайский край

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на заседании оперативного штаба подчеркнула, что организованным группам детей не рекомендуется покидать регион на период действия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на это, в Алтайский край уехали представители общественной организации "Союз морских пехотинцев". Из 44 человек 36 – дети. Полиция Сургута пытались препятствовать выезду, но родители настояли на своем. Возвращаться в Югру коллектив сейчас не намерен, сообщают "Сургутинтерновости".

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил, что все документы администрация передала в прокуратуру. Ведомство решит, правомерна поездка или нет.

Как уже неоднократно сообщал amic.ru, по официальным данным, заразившихся Covid-19 в Алтайском крае нет. В ХМАО подтверждены два случая заболевания коронавирусом.