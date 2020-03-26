Работники ЦРБ в Алтайском крае пожаловались на снижение зарплат

Сотрудники центральной районной больницы Крутихинского района выразили недовольство тем, что их фактическая зарплата снизилась из-за сокращения стимулирующих выплат.

Как сообщили медработники в коллективном письме в региональное отделение партии "Справедливая Россия", с апреля 2019 года стимулирующие надбавки сократили вдвое, а с января 2020-го – совсем перестали выплачивать.

"На вопрос, почему такое происходит, главный врач ЦРБ (и.о. главврача Евгений Затеев, – прим. ред.) сказал, что денежных средств нет, и стимулирующие выплаты в полном объеме в этом году выплачиваться не будут", – утверждает участковый врач-терапевт Сергей Кретов.

Депутат Госдумы, лидер региональных справедливороссов Александр Терентьев заявил о намерении направить депутатский запрос зампредседателя правительства Алтайского края Ирине Долговой с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Как ранее писал amic.ru, министр здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что Алтайском крае не будет сокращений ЦРБ в районах, в которых численность населения менее 20 тысяч человек. По его словам, существующая сеть будет значительно укреплена.

Комментарий был связан с критериями Министерства здравоохранения для сохранения ЦРБ – минимум 20 тысяч жителей в районе. То есть там, где население меньше, больницы казались властям ненужными.

При реализации этого проекта в Алтайском крае могли закрыть более половины районных больниц. По данным Минздрава, на сегодняшний день в регионе 38 из 59 ЦРБ обслуживают 20 тысяч человек и меньше.