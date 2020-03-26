Власти прокомментировали слухи о выявлении коронавируса на Алтае

Слухи о лабораторно подтвержденном случае заболевания коронавирусом в райцентре Онгудайского района опровергли местные власти.

На сайте администрации района опубликовали сообщение о том, что житель Онгудая, прибывший на поезде Москва – Новосибирск, действительно находится на карантине, но говорить о заболевании можно будет только после получения результатов анализов.

"По сарафанному радио распространяются слухи о якобы появлении в районе первых людей, зараженных коронавирусом, – утверждают районные власти. – Штаб по противодействию и распространению новой коронавирусной инфекции официально заявляет, что подобные сообщения не соответствуют действительности".

В связи с этим местных жителей призвали не паниковать, но при этом не забывать выполнять все меры предосторожности.

Ранее amic.ru писал, что дипломатические представительства России приостановили выдачу виз иностранцам из-за угрозы распространения коронавируса. Это временная мера.

Правило не распространяется на дипломатов, представителей международных организаций, сотрудников иностранных представительств в РФ и членов их семей, водителей автобусов, экипажей кораблей и самолетов международного сообщения.

Кроме того, въезд разрешен по дипломатическим, служебным и частным визам, которые выданы по причине смерти близкого родственника, лицам, проживающим в России и следующим транзитом через воздушные пункты пропуска.

Также российские власти пошли и на другие решительные действия, чтобы остановить распространение коронавируса в России. В частности, они прекратили авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы между Москвой и столицами других государств, а также чартеры для вывоза россиян на родину.

25 марта президент России Владимир обратился к населению страны и анонсировал целый комплекс экстренных мер для защиты населения и экономики страны в условиях кризиса из-за коронавируса.