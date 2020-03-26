Академик Малышев: Россия готовится к "взрывной" ситуации с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России будет развиваться "по типу ядерной реакции" и в дальнейшем "огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода", заявил почетный академик НИЦЭМ имени Гамалеи Николай Малышев.
"Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", – констатировал эксперт в эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По его словам, Россия уже готовится к "взрывному" развитию ситуации. В частности, создаются места для тех, кому вскоре потребуется экстренная медицинская помощь. В медцентры, где будут лечить заболевших COVID-19, завозят новейшее оборудование.
"Все это должно помочь. Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное – не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется", – уверен Малышев.
Напомним, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. При этом абсолютное большинство пациентов заболели после посещения зарубежных стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. По всему миру заразились 414 тысяч человек, из них больше 18 тысяч скончались.
В Алтайском крае ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно не подтверждено, но есть инфицированные в соседних регионах, в том числе Новосибирской и Кемеровской областях.
Комментарии
Раз это неизбежно, нужно быстрее заразиться чтобы занять лучшую койку и лучший дыхательный аппарат в больнице. Да, и медпрепаратами бесплатными успеть воспользоваться, пока есть)))))
26.03.2020 09:40
- гость -
Походу не поможет там вроде иммунитета не него не появляется
В Германии готовятся к поголовной мобилизации врачей и опрашивают их относительно практического опыта и готовности помочь в критической ситуации.
26.03.2020 09:40
- гость -
Вы ученик Петросяна?
26.03.2020 09:40
- гость -
дороговато выйдет
"60 минут" - достовернейший источник информации, что уж тут говорить.
26.03.2020 09:56
- гость -
ну как-то слабо верится в то, что у нас на всю страну меньше 700 больных, при том, что границы никто не закрывал и все ездили куда хотели.
Нехватка коек в реанимации и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для тяжелых пациентов поставили врачей перед ужасным выбором: кого спасать, а кого — нет. Спасают тех, кто моложе, у кого больше шансов на выздоровление. Возрастные пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания остаются без медицинского оборудования
COVID-19 может оказаться опаснее, чем считалось. Ученые предположили, что заболевание коронавирусом может переходить из активной формы в хроническую. Это основано на информации о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев. Вирус мог остаться в спящей латентной форме, так как иммунная система человека не взяла его под полный контроль. Еще одна гипотеза российских специалистов связана с тем, что новый штамм мутирует с большой скоростью и люди просто не успевают вырабатывать к нему антитела, поэтому заболевают еще раз. Также случаи повторного заражения могут быть связаны с ошибками тест-систем, погрешность которых высока.
26.03.2020 10:00
- гость -
Но это в Англии,или Италии так.Здесь то что этим хочешь сказать?
26.03.2020 10:12
- гость -
26.03.2020 10:00
- гость -
Но это в Англии,или Италии так.Здесь то что этим хочешь сказать?
ты думаешь что система здравоохранения в России лучше чем в Италии или Великобритании
"Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", – констатировал эксперт в эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Познакомьте "иксперда" с мамематикой, чтобы чушь не порол. *фэйспалм*
26.03.2020 10:12
- гость -
Да понятно, что он хочет сказать. Когда вал зараженных превышает возможности мед. учреждений - медикам приходится выбирать, кого спасать. Карантинные меры не в последнюю очередь направлены именно на то, чтобы не было массового потока заболевших одновременно.
26.03.2020 10:20
- гость -
Лучше,или хуже-покажет время.Только этот вопрос-кого спасать стоит там,а не здесь.И уж если взялся донести свои соображения по этой проблеме,то должен четко заявлять,что пока эта проблема острее в Европе,а не в России!Ты же не слова не заявил,что слямзил эти слова из недавнего репортажа по ТВ оттуда,и выдал за свои якобы познания о том,что это происходит именно у нас.Рано или поздно за распространение фейков,недостоверной инфы наступит суровая ответственность.Фейкометов ф топку!!!!
Возможно в РФ не будет как в Италии, мы всё таки не туристический центр, но учитывая плачевное состояние здравоохранения, тоже мало может не показаться.
26.03.2020 10:26
- гость -
Но где вал то?Говорите точнее,где именно повально заболевают.
26.03.2020 10:32
- гость -
Три недели назад в Испании и Германии было примерно столько же случаев как сейчас в России при той же динамике. В Италии побольше. Что там сейчас все видят. Не на какие мысли не наводит.