Академик Малышев: Россия готовится к "взрывной" ситуации с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России будет развиваться "по типу ядерной реакции" и в дальнейшем "огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода", заявил почетный академик НИЦЭМ имени Гамалеи Николай Малышев.

"Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", – констатировал эксперт в эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По его словам, Россия уже готовится к "взрывному" развитию ситуации. В частности, создаются места для тех, кому вскоре потребуется экстренная медицинская помощь. В медцентры, где будут лечить заболевших COVID-19, завозят новейшее оборудование.

"Все это должно помочь. Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное – не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется", – уверен Малышев.

Напомним, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. При этом абсолютное большинство пациентов заболели после посещения зарубежных стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. По всему миру заразились 414 тысяч человек, из них больше 18 тысяч скончались.

В Алтайском крае ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно не подтверждено, но есть инфицированные в соседних регионах, в том числе Новосибирской и Кемеровской областях.