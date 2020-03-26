Выяснилось, в каких районах Алтайского края сельская ипотека наиболее популярна

Жители Благовещенского, Павловского, Мамонтовского и Первомайского районов чаще других подают заявки на оформление сельской ипотеки. Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства региона со ссылкой на данные Россельхозбанка.

Средний размер жилищного кредита в Алтайском крае и Республике Алтай равен 1,7 млн рублей. Минимальная заявка составила 221 тысячу, максимальная – 3 млн рублей. В целом в обоих регионах подали уже 800 заявок.

Напомним, льготную ипотеку выдают в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Ставка не должна превышать 3% годовых, а при страховании в Россельхозбанке – 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанк может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до трех миллионов рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Заемщики смогут приобрести готовую или строящуюся недвижимость, расположенную на сельских территориях.