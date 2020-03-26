Российский истребитель пропал рядом с Крымом

Минобороны РФ развернуло поисковую операцию в области Черного моря в связи с исчезновением российского истребителя Су-27, сообщает "Интерфакс".

"Для поиска и спасения летчика в районе срабатывания радиомаяка оперативно были подняты силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8", – уточнили силовики.

Кроме того, в район возможного крушения отправили гражданские суда и малый противолодочный корабль Черноморского флота.

Сигнал аварийного радиомаяка сработал 25 марта в 20:11 по московскому времени, после чего связь с воздушным судном пропала. Инцидент случился в акватории Черного моря в 50 км от крымского города Феодосия.

Су-27 – российский многофункциональный истребитель четвертого поколения, разработанный ОКБ имени П. О. Сухого. На нем можно разместить до восьми ракет "воздух – воздух" и комплект бомб. Этот истребитель стоит на вооружении у одиннадцати стран по всему миру, в частности 50 боевых машин этого типа имеются у КНР.