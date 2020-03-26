Власти рассказали, что будет с майскими праздниками после "путинских каникул"

Объявленная Владимиром Путиным выходная неделя никак не скажется на праздничном графике в России. Об этом заявил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Его слова приводит РИА "Новости".

"Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил", – подчеркнул Рязанский.

По словам сенатора, введенная президентом выходная неделя вызвана внештатной ситуацией.

Как уже писал amic.ru, Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян в ходе обращения к нации накануне, 25 марта. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это, по мнению президента, позволит снизить распространение коронавируса.

Указ главы государства не коснется работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, банков, а также на организации, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости.