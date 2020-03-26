Барнаулец украл у дяди почти 20 тысяч рублей и потратил их на онлайн-игры

27-летний барнаулец украл с карточки своего родственника почти 20 тысяч рублей и потратил их на игры в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

В полицию Барнаула обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что с его банковской карты пропали 19 тысяч рублей, но при этом сам он никаких операций не совершал, а подозрительных звонков или сообщений ему не поступало.

Следователи установили подозреваемого. Им оказался 27-летний племянник мужчины, который часто приходил в гости к родственнику. Он объяснил, что украденные деньги потратил на игры в интернете.

Теперь геймеру грозит срок по статье "Кража".