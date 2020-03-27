Впереди кризис. Эксперты расскажут, что жители России будут скупать в ближайшее время

Падение цен на нефть, обвал национальной валюты и коронавирус сильно повлияли на потребление товаров первой необходимости. Люди массово скупают крупы, макаронные изделия, предметы гигиены. Что же будет дальше? Какие продукты питания будут востребованы в ближайшее время, как изменится потребительская корзина и чем руководствуются люди при покупках. Все это обсудят предприниматели на вебинаре "Тренды потребительского поведения: какой ассортимент будет востребован в ближайшее время в ТС "Пятерочка".
Своим опытом с бизнесменами Алтайского края поделится начальник управления "Свежая продукция" макрорегиона "Север" торговой сети "Пятерочка" Василий Иванов. Он расскажет о результатах исследования, которое провели для торговой сети: как поменялись приоритеты в продуктовой корзине граждан, почему они покупают именно такие продукты, хотя раньше брали другие, что с потребительским рынком будет дальше.
Участники смогут задать вопросы, отправить спикеру свои кейсы до вебинара, а также общаться с экспертом в прямом эфире. Для участия нужно пройти регистрацию.
Начало в 16:00 по местному времени (12:00 по мск).
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт: мойбизнес22.рф
Комментарии
"Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше: картофель-фри, картофель-пай.
- Это еще что такое?
- А это такими стружечками, жарится в кастрюле в кипящем масле.
- Ну, так бы и говорила, а то - пай! Ну и все!
- Нет не все! Пожалуйста: картофельные пирожки с мясом, с грибами, с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметанный и так далее. Картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой отварной с укропом. Шаники!.." Девчата 1961г.
Надо наказывать такие сми за провокацию паники. Совсем охренели
-гость-12:37
у нас все прекрасно! нужно сплотиться вокруг обнуленного!
что бы скупать нужны деньги - а их у нас нет - мы спокойно все переживем