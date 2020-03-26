Четверг, 26 Март, 12:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,79
€ 84,15
2°

658 +0
Обь
74см +16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Алтайские депутаты, цитируя римских поэтов, одобрили выплаты 2 тыс. руб. детям войны

, ИА "Амител"
Таких в регионе около 130 тысяч человек
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Депутаты Алтайского законодательного собрания в четверг, 26 марта, в рамках 42-й сессии единогласно приняли многострадальный закон о детях войны. Это люди, рожденные в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. В настоящее время детей войны в крае около 130 тысяч человек. Предполагается, что в 2020 году каждому из них будет выплачено по 2 тысячи рублей. А в будущем выплаты будут совершаться раз в пять лет – в юбилейные годы.

Автором законопроекта выступили глава Алтайского края Виктор Томенко и комитет по социальной политике АКЗС. Сейчас в России более 20 регионов, в которых такие меры применяются. Принятие закона повлечет дополнительную нагрузку на краевой бюджет. На помощь пожилым гражданам будет выделено около 260 миллионов рублей.

Обсуждая важный для края законопроект, депутаты парламента цитировали известных людей. Так, член фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов привел в пример высказывание американского астронавта Нила Армстронга, покорившего Луну: "Маленький шаг для человека, большой – для человечества". По словам Молотова, в следующем году необходимо будет решить вопрос о том, чтобы увеличить сумму выплат, а также выдавать ее не раз в пять лет, а каждый год. Он напомнил, что идея о поощрении детей войны принадлежит именно партии "Справедливая Россия", которая добивалась этого несколько лет.

Лидер ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов поблагодарил губернатора Виктора Томенко за внесенный законопроект. Член фракции "Единая Россия" Ирина Солнцева выразила уверенность, что выплаты в 2 тысячи рублей, учитывая ситуацию в стране на фоне коронавируса, нужны как никогда.

"Где единение – там Победа", – сказала Солнцева, цитируя римского поэта Публилия Сира. По ее словам, сейчас нужно дополнительно заботиться о пожилых гражданах.

В Алтайском крае закон о статусе "дети войны" был принят в 2015 году. Он присваивается гражданам РФ, проживающим в Алтайском крае и родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 год. На сегодняшний день в более 40 субъектах РФ установлены выплаты детям войны. Среди них как ежемесячные льготы для граждан данной категории, так и единовременные выплаты к юбилею Победы. Их, к примеру, получат в Сахалинской, Орловской, Тюменской, Магаданской областях, в Республике Крым.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:52
Правительство России рекомендует закрыть ТРЦ и кинотеатры 0
12:40
Российские власти отменили дополнительный выходной в апреле 1
12:33
В Барнауле пенсионерка отдала золотые серьги за банку мёда 1
12:19
Ученые впервые смогли омолодить клетки человека 3
12:04
Унизила публично. В Новоалтайске девушка оскорбила росгвардейца и попала под суд 7
11:50
"Этого недостаточно". Алтайские экономисты и политики о выступлении Путина 12
11:45
Россияне стали отказываться от платежей по кредитам, ссылаясь на коронавирус 0
11:36
МВД опровергло слухи о "детских" рейдах в Алтайском крае 7
11:24
ВККС России решила выдать следствию судью из Алтайского края 3
11:09
Жителям Алтайского края ограничили выдачу льготных лекарств 4
10:55
Барнаулец украл у дяди почти 20 тысяч рублей и потратил их на онлайн-игры 2
10:40
Алтайские депутаты, цитируя римских поэтов, одобрили выплаты 2 тыс. руб. детям войны 0
10:26
"Газель" протаранила фуру и слетела с трассы в Алтайском крае 1
10:10
Власти рассказали, что будет с майскими праздниками после "путинских каникул" 5
09:54
Российский истребитель пропал рядом с Крымом 6
09:42
Выяснилось, в каких районах Алтайского края сельская ипотека наиболее популярна 0
09:28
Академик Малышев: Россия готовится к "взрывной" ситуации с коронавирусом 26
09:01
Власти прокомментировали слухи о выявлении коронавируса на Алтае 0
08:42
Работники ЦРБ в Алтайском крае пожаловались на снижение зарплат 4
08:22
Карантин нарушают, а тесты не для всех. Готов ли на самом деле Алтай к коронавирусу? 58
08:14
Как поменять счетчик в период коронавируса. Директор БГЭС отвечает на вопросы
Свои обращения можете оставлять уже сейчас
08:05
Нечем платить ипотеку. Как получить отсрочку и кто это может сделать? 0
07:51
Врачи рассказали об одном из первых симптомов рака легких 0
07:35
Прокуратура Сургута разберется с группой детей, которая отправилась в Алтайский край 4
07:19
Нацбола из Барнаула не стали задерживать на поминках Лимонова. Помогла эпилепсия 0
07:04
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,3% 5
06:50
Лицо пандемии. Как живет Барнаул, когда в мире бушует коронавирус 13
06:34
Алтайский край вошел в число регионов, где люди чаще всего жалуются на рост цен 2
06:15
Алтайский эпидемиолог предположила, когда в России закончится эпидемия коронавируса 16
06:02
Прохладно и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 26 марта 0
01:12
Два пациента с коронавирусом умерли в Москве 5
00:36
Российские банки будут работать во время каникул, объявленных Путиным 0
23:28
Торговые сети будут работать в штатном режиме на выходной неделе 2
23:09
Умерла актриса Инна Макарова 0
22:33
Госдума одобрила закон о всероссийской минуте молчания 22 июня 2
22:01
Длинные выходные из-за коронавируса: когда начнутся и кого не коснутся 13
21:34
У артиста Льва Лещенко и его супруги диагностировали воспаление легких 0
21:01
Нерабочая неделя и перенос голосования. Главное из обращения Путина в связи с Covid-19 18
20:54
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились дохода 3
20:36
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса 15
20:25
Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула 0
19:47
Задержки в работе общественного транспорта возможны в Барнауле 2
19:18
Россияне стали чаще оформлять лицензии на огнестрельное оружие 8
18:51
Онлайн-трансляция обращения Владимира Путина к нации 21
18:21
Курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 18 марта 15
17:49
Неверно поняли. Красноярцам разъяснили, кого коснется ограничение на передвижение 0
17:41
Затор из деревьев и мусора расчистили на реке Пивоварке в Барнауле 0
17:25
Медики объяснили, почему в Алтайском крае все еще нет коронавируса 46
17:06
Владимир Путин в ближайшее время обратится к нации 29
16:55
Правила поступления в российские вузы изменятся из-за коронавируса 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.