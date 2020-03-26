Алтайские депутаты, цитируя римских поэтов, одобрили выплаты 2 тыс. руб. детям войны

Депутаты Алтайского законодательного собрания в четверг, 26 марта, в рамках 42-й сессии единогласно приняли многострадальный закон о детях войны. Это люди, рожденные в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. В настоящее время детей войны в крае около 130 тысяч человек. Предполагается, что в 2020 году каждому из них будет выплачено по 2 тысячи рублей. А в будущем выплаты будут совершаться раз в пять лет – в юбилейные годы.

Автором законопроекта выступили глава Алтайского края Виктор Томенко и комитет по социальной политике АКЗС. Сейчас в России более 20 регионов, в которых такие меры применяются. Принятие закона повлечет дополнительную нагрузку на краевой бюджет. На помощь пожилым гражданам будет выделено около 260 миллионов рублей.

Обсуждая важный для края законопроект, депутаты парламента цитировали известных людей. Так, член фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов привел в пример высказывание американского астронавта Нила Армстронга, покорившего Луну: "Маленький шаг для человека, большой – для человечества". По словам Молотова, в следующем году необходимо будет решить вопрос о том, чтобы увеличить сумму выплат, а также выдавать ее не раз в пять лет, а каждый год. Он напомнил, что идея о поощрении детей войны принадлежит именно партии "Справедливая Россия", которая добивалась этого несколько лет.

Лидер ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов поблагодарил губернатора Виктора Томенко за внесенный законопроект. Член фракции "Единая Россия" Ирина Солнцева выразила уверенность, что выплаты в 2 тысячи рублей, учитывая ситуацию в стране на фоне коронавируса, нужны как никогда.

"Где единение – там Победа", – сказала Солнцева, цитируя римского поэта Публилия Сира. По ее словам, сейчас нужно дополнительно заботиться о пожилых гражданах.

В Алтайском крае закон о статусе "дети войны" был принят в 2015 году. Он присваивается гражданам РФ, проживающим в Алтайском крае и родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 год. На сегодняшний день в более 40 субъектах РФ установлены выплаты детям войны. Среди них как ежемесячные льготы для граждан данной категории, так и единовременные выплаты к юбилею Победы. Их, к примеру, получат в Сахалинской, Орловской, Тюменской, Магаданской областях, в Республике Крым.