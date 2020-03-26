"Этого недостаточно". Алтайские экономисты и политики о выступлении Путина

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с экстренным обращением к гражданам страны из-за ситуации с коронавирусом. Глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне примут позже после консультаций со специалистами. Также Владимир Путин рассказал о мерах для поддержки российской экономики, налоговых и ипотечных каникулах. С 28 марта по 5 апреля в России всех ждут длинные выходные с сохранением заработной платы. Amic.ru спросил у алтайских экспертов, что они думают о срочном послании Владимира Путина гражданам, эффективны ли предложенные меры и меры соцподдержки.

Юрий Чернышов, профессор, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки:

В кризисные эпохи и в чрезвычайных ситуациях очень важно, чтобы и власть, и общество адекватно представляли серьезность возникающих проблем. От этого напрямую зависит то, насколько эффективны будут действия по "спасению". В последнее время было ощущение, что адекватности как раз сильно не хватает, что проблемы стараются замалчивать. В условиях распространения опасной эпидемии разные политики и "деятели культуры" продолжали бодро убеждать граждан прийти и проголосовать за "пакет" поправок к Конституции, которые граждане в массе своей даже не читали. Чиновники от науки продолжали требовать от ученых выдавать "на гора" статьи в зарубежных журналах. А некоторые инфицированные любители путешествий даже не подумали самоизолироваться и продолжали заражать сограждан…

Увы, при отсутствии развитого гражданского общества многие люди боятся сказать то, что диктуется элементарным здравым смыслом. Все ждут, когда на самом верху будет дана команда. К счастью, до Владимира Путина все-таки донесли серьезность ситуации: проведение голосования на пике эпидемии неминуемо привело бы к еще большему ускорению ее распространения и гибели многих людей. Скорее всего, и настрой самих голосующих вряд ли был бы таким бравурным, как у называющих себя патриотами телевизионных пропагандистов.

Настоящий патриотизм сейчас проявляют те, кто без громких фраз борется за спасение людей. И здесь тоже, кстати, о многом надо еще подумать. Дарование недельного отпуска, рассуждения о налогах и ценных бумагах и т.д. – этого недостаточно. Необходима четкая государственная программа, направленная на использование всех ресурсов, для того чтобы мы вышли из этой чрезвычайной ситуации с наименьшими потерями.

Антон Понкрашев, политтехнолог:

Вчерашнее обращение Владимира Путина было похоже на продолжение послания Федеральному собранию, только в меньших масштабах – снова много социалки, конкретные сроки и суммы, национализация элит, тема голосования по поправкам в Конституцию.

Несмотря на то, что официально тема обращения была связана с коронавирусом, про коронавирус Путин говорил 30% времени, все остальное время ушло на социальные поправки. То есть обращение было четко разделено на две части. Первая как раз касалась коронавируса, последствий для всей экономики мира и борьбой с ним.

Отдельно стоит отметить неделю мягкого карантина, здесь есть все основания полагать, что уже к выходным в Алтайском крае будет принято решение о закрытии торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей. Потому что иначе объявление недельного карантина не имеет смысла.

А вторая часть, самая масштабная, это как раз "социалка". Тут все понятно, Путин продолжает активно поддерживать семьи с детьми, ветеранов, снижение налогов для предпринимателей. Обращение с серьезной исторической перспективой, наверное, так можно охарактеризовать предложение о повышении налогов для тех, кто выводит свои доходы в офшоры.

Но главное, конечно, во вчерашнем обращении – это не сами озвученные инициативы. Путин продолжает закладывать фундамент под транзит власти. Он не остановился, как многие подумали, после поправки Терешковой, а продолжается. И вчера президент просто еще сильнее укрепил фундамент для политических трансформаций.

Вероника Лапина, депутат АКЗС:

Если детально разбираться, то меры откровенно слабые. Половина из них вообще никак не связана с коронавирусом. Команда Путина считает, что любовь народа можно получить за деньги, но реальной цены деньгам в российских реалиях уже не знает, что подтверждают его недавние рассуждения про средний класс. Его обращение к народу чем-то напоминает историю с высказыванием, которую связывают с королевой Франции Марией-Антуанеттой. Ей сказали о том, что в стране голод и людям не хватает хлеба, она удивилась и произнесла: "Пусть тогда едят пирожные!" Так и Путин. Ему говорят, что людям жить не на что, а он заявляет: выплатите им МРОТ. Семья на эти деньги прожить не может. Мы должны понимать, что большинство озвученных мер по-хорошему должны были быть приняты еще 10 лет назад для поддержки населения и экономики. В те времена они были бы существенны, но не сейчас. Их съела за годы оторванности власти от народа инфляция. Его заявление, направленное на повышение рейтинга, вызвало среди многих панику: ведь неделя каникул – это удар по частному бизнесу. Простой производства ударит по прибыли, а значит, повлияет на доходы рабочих и, возможно, приведет к сокращению рабочих мест.

Владислав Вакаев, депутат АКЗС:

Не было счастья, да несчастье помогло. Именно так могу прокомментировать экстренное обращение президента. Похоже, эпидемия коронавируса заставляет российскую власть начать "левый поворот". Среди предложенных мер – и увеличение социальных выплат, и каникулы по кредитам для граждан, и отсрочка по кредитам и налогам для малого бизнеса. Особо хочу отметить двукратное снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Важны при этом слова о том, что эта мера "в долгую". Мера очень правильная и давно назревшая, так как в перспективе увеличит "белые зарплаты" и в конечном итоге приведет к увеличению платежей в фонды при одновременном росте экономики.

В то же время мы видим повышение нагрузки на богатых. Это и введение 13% налога на доходы от банковских вкладов и ценных бумаг, и 15% налог для вывода доходов за рубеж, и борьба с офшорами. Чувствую, эта эпидемия может привести к весьма серьезным изменениям в стране.

Анатолий Ижболдин-Кронберг, кандидат экономических наук, доцент финуниверситета при правительстве РФ:

Оценка в целом положительная. Любые меры соцподдержки считаю оправданными и своевременными. Вопрос в том, насколько эффективно сработают власти, особенно в регионах. Это еще один тест для них. Важно использовать его результаты для корректировки кадровой политики и реформы госуправления. Свою роль в этом должны сыграть и СМИ. Нужно высвечивать факты неэффективной работы чиновников или непрофессионализма. Прослеживаются слабые признаки движения в сторону новой экономической модели, которая имеет элементы мобилизационности и солидарности. Послан сигнал элитам и чиновникам о том, что следует скорректировать представления о своей роли и месте в жизни страны. Вряд ли они прислушаются, но двигаться в этом направлении нужно. Призывы раздавать всем много денег "как в Америке и в Европе" считаю не совсем оправданными, т.к. еще неизвестно к чему это у них приведет (в смысле инфляции). Нужен механизм трансмиссии денег в экономику (в реальный сектор), для сохранения занятости и рабочих мест. Для этого нельзя жалеть денег. Однако это требует изменений в экономической системе, введения в нее реальных элементов планирования (как минимум индикативного), а также серьезного реформирования финансовой и банковских систем.

Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета Первомайского района:

В принципе, молодец (президент, – прим. ред.). Но все это еще нужно реализовать. Лишь бы слова с делами не разошлись. И да, неделя выходных – сложное, но верное решение. Если, конечно, параллельно будут введены меры по стимулированию нахождения граждан дома и профилактике.