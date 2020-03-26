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Жителям Алтайского края ограничили выдачу льготных лекарств

, ИА "Амител"
Меру объясняют недостатком финансирования
Лекарства / Фото: pixabay.com

Лекарства / Фото: pixabay.com

Жительница Алтайского края пожаловалась журналистам, что льготное лекарство для больного мужа ей выдали в объеме, который почти вдвое ниже, чем предписано рецептом.

По словам бийчанки, вместо пяти назначенных упаковок на месяц выдали только три. Как сообщает "Банкфакс", это связано с приказом краевого Минздрава, который подписала замминистра здравоохранения региона Наталья Белоцкая.

В документе говорится об ограничении максимального количества выдаваемых медикаментов в связи с недостатком финансирования. В 2019 году на одного федерального льготника выделяли 863,75 рубля, а на регионального – 120,06 рубля.

Для сокращения расходов приняли решение о предписании выдавать на месяц не больше одной упаковки препаратов "эпоитин альфа" и "эпоитин бета", не больше трех – кетоаналогов аминокислот.

Стоит отметить, что "эпоитин альфа" и "эпоитин бета" назначаются при анемии. Одна упаковка обойдется покупателю дороже четырех тысяч рублей. Кетоаналоги аминокислот показаны к применению при почечной недостаточности. Их стоимость составляет около трех тысяч рублей.

Как ранее писал amic.ru, в 2019 году в Алтайском крае получателями препаратов по федеральным льготам стали 88 тысяч человек на сумму 674 млн рублей, по региональным – 88 тысяч человек на сумму 269 млн руб. При этом в регионе проживает 193 пациента, в том числе 122 ребенка, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.03.2020 11:19
111111

Министр здравоохранения АК красноярский варяг, ранее занимал аналогичную должность в красноярском крае и там провалил обеспечение лекарствами льготников. Теперь глумится здесь

26.03.2020 11:38
Гость

Тут всё просто, для чиновников народ это быдло которое не достойн жить. Это по зомбоящику все хорошо, а в действительности все гораздо хуже чем можно представить. И для тех кто считает,что мы можем вернуться в 90-ые очнитесь, мы уже в 30-ых. Скоро 17-ый

26.03.2020 12:10
- гость -

Прикольно! А у меня отец на ингаляторе сидит! Задохнуться ему предлагаете? Вот же недавно чесали по России24, что денег в бюджете предостаточно для обеспечение социальных обязательств!!!

26.03.2020 12:23
гость

продажу масок в аптеках тоже прекратили по этим же основаниям

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