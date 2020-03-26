Унизила публично. В Новоалтайске девушка оскорбила росгвардейца и попала под суд

В Новоалтайске судят 28-летнюю девушку, оскорбившую росгвардейца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

По версии правоохранителей, в январе 2020 года сотрудники национальной гвардии прибыли по жалобе на шум в один из домов Новоалтайска. Хозяйка не подчинилась требованиям росгвардейцев и при свидетелях стала оскорблять нецензурной бранью одного из сотрудников, публично унизив его честь и достоинство.

Девушка раскаялась и признала себя виновной, а следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд. Сейчас грубиянке грозит срок по статье "Оскорбление представителя власти".