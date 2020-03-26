Унизила публично. В Новоалтайске девушка оскорбила росгвардейца и попала под суд

В Новоалтайске судят 28-летнюю девушку, оскорбившую росгвардейца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.
По версии правоохранителей, в январе 2020 года сотрудники национальной гвардии прибыли по жалобе на шум в один из домов Новоалтайска. Хозяйка не подчинилась требованиям росгвардейцев и при свидетелях стала оскорблять нецензурной бранью одного из сотрудников, публично унизив его честь и достоинство.
Девушка раскаялась и признала себя виновной, а следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд. Сейчас грубиянке грозит срок по статье "Оскорбление представителя власти".
Комментарии
Забыла что в Росгвардию идут работать люди с особо тонкой душевной организацией, нежные и ранимые.
Забыла, что в США за это могут пристрелить
26.03.2020 12:19
гость
Забыла, что в США за это могут пристрелить
Дэк она наверняка и не помнила.))
бедняжка..... (про гвардейца)
Молодежь надо учить литературно выражаться, когда на прогулку выхожу все время брань слышу в их разговорной речи....
А как же стойко переносить тяготы службы? Или это не про гвардейцев? И что значит представитель власти? Власть принадлежит народу по конституции (пока)? Это девушка, в данном случае, представитель власти.
Хотелось бы поверить что он не заплакал