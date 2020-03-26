ВККС России решила выдать следствию судью из Алтайского края

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила просьбу главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и разрешила уголовное преследование судьи Алтайского арбитражного суда Алексея Городова.

Как сообщает "Право.ру", по версии правоохранителей, судья за деньги выносил нужные решения. Например, отказывал в признании требований залоговыми, приостанавливал продажу имущества и так далее.

Речь идет о шести эпизодах получения взяток в 2010-2016 годах, полагает следствие.

Как уже сообщал amic.ru, ранее другого алтайского судью – Владислава Колесникова – обвиняемого в получении взятки, направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Ее будут проводить в краевой психиатрической больнице имени Эрдмана.