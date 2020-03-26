Россияне стали отказываться от платежей по кредитам, ссылаясь на коронавирус

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Пока на эту причину приходится менее одного процента всех отказов в погашении долга.

Как сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), подобные обращения наблюдают коллекторы и представители банков. Причем в финансовых учреждениях говорят, что даже добросовестные клиенты стали ссылаться на ситуацию с эпидемией.

Одни говорят о страхе выйти из дома, другие – о самоизоляции, а третьи – о том, что уже больны. Однако подавляющая часть таких объяснений воспринимается коллекторами как отговорки. Как отмечают в НАПКА, ни один из должников не представил каких-либо доказательств, что причина невыплаты заключается именно в пандемии коронавируса.

Как уже сообщал amic.ru, 25 марта президент Владимир Путин в своем обращении к нации предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились дохода. Речь идет о соотечественниках, месячный доход которых резко сократился более чем на 30% из-за ситуации с коронавирусом.