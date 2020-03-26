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МВД опровергло слухи о "детских" рейдах в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Полиция призывает население не верить ложной информации
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Слухи о ежедневных патрулях на Алтае, в ходе которых отслеживают детей на улицах, в автобусах, магазинах и торговых центрах, а затем наказывают их родителей, оказались ложью. Об этом заявила пресс-служба региональной полиции.

Недостоверная информация появилась в родительских чатах. В них взрослых проинформировали, что им грозят санкции, если выпустят ребенка из дома. Якобы, за этим следят специальные патрули, состоящие из сотрудников правоохранительных органов.

"ГУ МВД России по Алтайскому краю официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер", – констатировали в ведомстве.

Полицейские призвали  сохранять бдительность и не доверять информации из неофициальных источников.

Стражи порядка напомнили, что за распространение недостоверной информации предусмотрена административная ответственность.  Злоупотребление свободой массовой информации влечет за собой штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Как ранее писал amic.ru, российские власти рассматривают возможность ужесточения карантина против коронавируса.

Для решения проблемы специалисты изучают опыт стран, где удалось замедлить распространение заболевания, а также анализируют, можно ли его внедрить на территории РФ. Речь идет о таких государствах, как Сингапур, Южная Корея и Япония. Это жесткие, но объективно обоснованные меры, считает источник.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.03.2020 11:56
krash

А жаль. В это время надо все ТЦ в первую очередь закрывать и уменьшить контакт людей и массовые сколения.
А у нас даже Кинотеатры не закрыли, коллега вчера ходила. 6 человек на сеансе было ) ) ) )

26.03.2020 11:58
Гость

Тоже подумала, что жаль, что нет таких рейдов по ТЦ))

26.03.2020 12:02
- гость -

ТРЦ - это фундамент Алт. края, нельзя их закрывать. Это как перестать качать нефть.

26.03.2020 12:18
- гость -

люди в нашей стране та же нефть.

26.03.2020 12:20
- гость -

Напишите, что делать с детьми. Куда их можно пускать, куда нет.

26.03.2020 12:22
- гость -

Жаль, что это ложь. Пора загонять их по домам . Если ума нет, то силу надо применять

26.03.2020 12:28
Для 12.20

Никуда! Неужели трудно понять? Дома надо сидеть!

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