В Барнауле пенсионерка отдала золотые серьги за банку мёда

В Барнауле 73-летняя пенсионерка отдала за банку мёда золотые серьги с рубином. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Как рассказала пожилая горожанка полицейским, к ней пришла неизвестная женщина и предложила приобрести двухлитровую банку мёда за 2000 рублей. Пенсионерка согласилась, но денег на тот момент у неё не было. Незнакомка предложила оставить ей что-нибудь в залог.

Покупательница не придумала ничего лучше, как предложить золотые серьги с рубином стоимостью 10 тысяч рублей. Женщина взяла украшение и оставила свой номер телефона, чтобы потом встретиться и отдать серьги.

Когда пенсионерка нашла деньги, она стала звонить, но номер был недоступен. Тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Стражи порядка ищут мошенницу.