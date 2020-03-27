Вкусно, солнечно, ярко. Рецепт знаменитого рататуя с алтайской изюминкой

Помните мультфильм, где маленький мышонок покорил сердце сурового критика, приготовив простой и невероятно вкусный рататуй? А ведь это очень популярное блюдо. В разных странах оно известно под разными названиями: в Италии ему дали имя капоната, в Испании его прозвали писто, а в России оно известно как рагу. На Алтае тоже готовят рататуй, но кроме овощей добавляют туда макароны. Вкусно – не передать! Хотите проверить? Ловите видеорецепт от компании "Алейка" и готовьте с удовольствием.
Что потребуется?
– макароны "Алейка"
– баклажан
– кабачок или цукини
– красный болгарский перец
– красная луковица
– помидоры в собственном соку
– чеснок
– зелень
– подсолнечное масло "Алейка"
– соль
– перец
Как готовим?
1. Нарезаем все овощи крупными кубиками. Соотношение овощей должно быть равным. Также уделяем особое внимание кабачку. У молодых не нужно срезать кожицу и убирать семечки, а у старых – необходимо.
2. Мелко шинкуем лук и зелень.
3. Обжариваем овощи на растительном масле, добавляя по очереди каждый ингредиент: лук, баклажан, перец, кабачок, помидоры. Затем добавляем зелень, чеснок, соль, перец и тушим под закрытой крышкой 20 минут.
4. Пока готовятся овощи, варим макароны. Красиво сервируем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Еще больше рецептов можно найти на сайте aleyka.ru
ЗАО "Алейскзернопродукт"
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Видео: "Россия 24"
Комментарии
В это время года я бы назвала его золотой рататуй))
Лучше уж щец навернуть. Да с потрошками!)))