Ученые впервые смогли омолодить клетки человека

Ученые Стэнфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает журнал Nature.

Для этого специалисты применили механизм, который используется в создании стволовых клеток. С помощью специальной РНК ученые вынудили клетку производить специальные белки – факторы Яманаки, которые играют важную роль в формировании клеточной структуры эмбриона человека.

Если продолжать эту процедуру в течение нескольких недель, то клетка превратится в индуцированную плюрипотентную стволовую клетку, которая после может стать частью любой ткани человека. Ученые решили сократить этот срок, чтобы удалить из клетки негативные факторы, вызванные старением, не превращая ее в стволовую.

В ходе эксперимента выяснили, что в течение трех дней клетки помолодели и стали почти неотличимы от молодых аналогов. В первую очередь, факторы Яманаки позволили восстановить системы сдерживания вредных участков ДНК, которые ослабевают со временем.