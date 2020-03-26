Эколог встретил снежного барса в горах Алтая. Видео

Научный сотрудник Сайлюгемского национального парка Алексей Кужлеков впервые за 11 лет исследований вживую встретил снежного барса, сообщила amic.ru пресс-служба заповедника.
Причем за один день ему удалось увидеть и самца, и самку. Если первый быстро скрылся, то вторая немного попозировала на каменной гряде, и лишь потом убежала. Этого времени хватило экологу, чтобы достать смартфон и снять небольшой ролик.
"Более 10 лет хожу по горам и ни разу не видел снежного барса. Вчера встретил сразу двух особей, к одной из них подошел на 30 метров, – признался Кужлеков. – Это большой подарок для меня накануне дня рождения и огромный стимул для дальнейших исследований".
Ранее на Алтае уже фиксировали встречи человека и редкого хищника. Так, в феврале ирбиса видел житель Кош-Агачского района Республики Алтай Алан Сурбашев. В 2018 году снежного барса удалось встретить группе волонтеров во время экспедиции. Но обычно они попадают в объективы фотоловушек, которых в России расставлено около 220 штук.
По данным за 2019 год, численность снежных барсов в Республике Алтай составляет 42-43 особи, включая 11 котят. Годом ранее их популяция в регионе оценивалась в 35 особей. По данным за 2016 год общая численность ирбисов на планете составляет около 4000. Основной ареал обитания редкого хищника – горы Центральной Азии.
Снежные барсы занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Охота на них запрещена. Однако ежегодно от рук браконьеров и фермеров погибает от 220 до 450 особей.
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