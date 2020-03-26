Непростая ситуация. Барнаульские ТРЦ ждут решения по "президентским каникулам"

Крупные торгово-развлекательные центры Барнаула пока работают в штатном режиме, но все ждут распоряжений от краевой администрации. Именно в нем разъяснят работу объектов в ближайшую неделю, которую Владимир Путин объявил выходной, чтобы защитить россиян от заражения коронавирусом. В ТРЦ предполагают, что документ поступит в администрации объектов уже сегодня. Пока же центры усиливают меры по дезинфекции и отмечают сокращение потока клиентов.

Работаем и ждем

В Galaxy рассказали, что руководство молла сейчас обсуждает, изменится или нет график работы в ближайшую неделю. Арендаторы ТРЦ сообщили amic.ru, что пока никаких разъяснений по поводу закрытия они не получили. Но некоторые компании, арендующие офисные помещения, временно закрываются и распускают сотрудников на каникулы.

В администрации торгово-развлекательного центра "Арена" отметили, что ситуация непростая, зависит от того, какое решение примут на уровне регионального правительства.

"Пока никакой информации нет, тишина. Сегодня мы работаем в штатном режиме, а как будет дальше – пока не знаем. Согласно нормам Роспотребнадзора, в ТРЦ проводится усиленная дезинфекция, каждые два часа все моют со средствами противовирусной активности. Но людей стало меньше. Не могут сказать, что прям очень мало, но точно меньше, не так как в прошлые каникулы", – рассказали в администрации ТРЦ.

Управляющий ТРЦ "Пионер" рассказал amic.ru, что если появится указ о закрытии, его будут исполнять.

"Пока никаких предписаний о временном закрытии торгово-развлекательных центров в городе не было. Каждые два часа сотрудники клининговой компании протирают все поверхности дезинфицирующими растворами, везде развешаны дезинфекторы для рук, которыми может воспользоваться любой желающий, в офисных помещениях проводится кварцевание. Все отделы также работают в штатном режиме, никто не закрылся", – говорят в "Пионере".

В ТЦ "Огни" ожидают, что точный график работы молла станет понятен сегодня. Пока же изменений в работе центра не произошло.

"Мы, как и все остальные ТРЦ, ждем более конкретных разъяснений от органов власти, в соответствии с которыми и будем работать. Пока мы их не получили, знаем только то, что сказал президент. Я думаю, что сегодня в течение дня мы получим какую-то информацию. У нас проводится усиленная дезинфекция, все в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Количество покупателей действительно снизилось. Спад ощутимый, но не критичный. Как события будут развиваться дальше, прогнозировать сложно", – отмечают в администрации.

Почему должны закрыть ТРЦ?

Президент России Владимир Путин неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года объявил выходной с сохранением заработной платы. Об этом он заявил ходе телеобращения к гражданам.

Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.

Исходя из президентского указа "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", который опубликован на сайте Кремля, работать будут только жизненно важные структуры: больницы, аптеки, супермаркеты, а вот магазины с одеждой к ним не относятся.

26 марта, по поручению кабмина, во все регионы страны разослали рекомендации приостановить работу торгово-развлекательных центров и кинотеатров. Так что, вероятнее всего, "пошопиться" в ближайшую неделю не получится.