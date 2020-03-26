Российские власти отменили дополнительный выходной в апреле

22 апреля 2020 года будет рабочим днем, а не выходным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне, 25 марта, Владимир Путин во время обращения к нации объявил, что голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса переносится с 22 апреля на более поздний срок. Ранее этот день планировали объявить выходным.
Как уже сообщал amic.ru, президент объявил следующую неделю нерабочей. Каникулы продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это, по мнению президента, позволит снизить распространение коронавируса.
Указ главы государства не коснется работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, банков, а также организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.
При этом, по словам заместителя главы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, каникулы никак не отразятся на майских праздниках. Они сокращаться не будут.
Комментарии
Что за антигосударственное название статьи? - "отменили дополнительный выходной"
А то что неделю отпуска вместо этого?!!!
У кого неделя отпуска все будет - отпишитесь. По ходу это только для Москвы указ.
26.03.2020 13:08
- гость -
вообще то это указ для работодателей! Хоорошо бы, если бы кто проверил это на местах. А то как обычно в России - никто исполнять не спешит...
то это указ для работодателей! наши уже вторую неделю в офис ни ногой
26.03.2020 13:16
- гость -
"то это указ для работодателей..."
ТАк птенцы гнезда петрова :
«Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим начальство не смущать».(Указ Петра 1)