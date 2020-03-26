Правительство России рекомендует закрыть ТРЦ и кинотеатры

Правительство России приняло новые меры против распространения COVID-19 на территории государства, сообщает РИА "Новости".
По поручению кабмина, во все регионы страны разослали рекомендации приостановить работу торгово-развлекательных центров и кинотеатров.
Кроме того, "противовирусные" мероприятия предусматривают запрет на курение кальянов в общественных местах.
Напомним, днем ранее президент России Владимир Путин обратился к населению страны и анонсировал целый комплекс мер, призванных защитить россиян от заражения опасной инфекцией. В частности, он объявил следующую неделю нерабочей. Что еще изменится в жизни населения России после обращения Путина, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
Давно пора !!!
рекомендует - значит никто ничего не закроет
У нас запреты особо ничего не значат, а рекомендации вообще читать не станут.