В храмах Бийска иконы начали обрабатывать тройным одеколоном

В храмах Бийска из-за коронавируса начали ежечасно дезинфицировать иконы. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
По словам священнослужителей, на данный момент все иконы и храмовая утварь, к которым прикасаются посетители, обрабатываются спиртовыми растворами.
"Прихожане идут к нам, к иконам преклоняются, мы сразу их протираем. Для обработки используем одеколон "Тройной" и одноразовые салфетки, которые сразу сжигаем", – рассказала изданию служительница Успенского собора.
Крещение теперь происходит строго индивидуально, а купели перед омовением обрабатывают антисептиками. Но в храмах заботятся и о чистоте душевной: в прошлое воскресенье во всех храмах РПЦ были возглашены особые молитвы, отмечает "Бийский рабочий". Сама Церковь просит людей не поддаваться панике, которая раздувается вокруг коронавируса.
Как ранее сообщал amic.ru, алтайский священник объяснил появление коронавируса грехами людей, а патриарх Кирилл посоветовал населению смотреть на коронавирус как на "милость Божию".
Комментарии
Фарисеи. Могли бы просто молитвой обрабатывать, да, видать, слаба вера.
бог измельчал и спратался, уже не тот, что раньше...
В мечетях и синагогах служители культа поумней. А в церквях очереди стояли - икону облизать, и ручку попу. в самый раз при пандемии
Молодые - самоизолируюсь, посижу дома.
Старики - самое время ежедневно ходить в храмы лобызать иконы.
А какжэ православный самогон? Злыдень 14-21 гори а ваду