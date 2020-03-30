Постирай и носи снова: в Барнауле шьют дизайнерские маски для лица

Многоразовые защитные маски для лица стали шить в алтайском благотворительном фонде "Облака". Теперь все сотрудники, подопечные фонда и их дети обеспечены масками на все время профилактики распространения коронавируса.
Лекало тканевых масок для лица разработала руководитель проекта пошива экологических сумок CHARITY BAG Наталья Гранько всего за одну ночь. На следующий день сотрудницы фонда "Облака" уже приступили к их пошиву. Эти маски не являются медицинскими и противовирусными. Они защищают от пыли, загрязненной атмосферы, строительных частиц. Важная роль маски BPM (beautiful protect mask) в защите от прикосновений рук к лицу во время выхода на улицу.
В составе многоразовой маски два слоя ткани из 100% хлопка и резинка. Срок использования – два месяца, или 60 стирок. Со временем маска не садится, но может слегка изменить цвет. Купить их можно в социальном магазине Charity Market.
Шьют маски подопечные фонда, которые оказались в трудной жизненной ситуации: потеряли работу или остались одни с грудным ребенком на руках и не могут выйти на полный рабочий день. Все вырученные деньги направляются на программы помощи, которые осуществляют "Облака". Оплатить маску каждый может через пожертвования на сайте. Сейчас в планах фонда отшить бесплатную партию для пенсионеров, которые находятся в домах престарелых, потому что именно эта категория граждан находится в зоне максимального риска.
Пошивочный цех фонда "Облака" принимает оптовые заказы на маски по телефону 8-963-578-76-15. Ежедневно цех производит от 500 до 1000 масок из самого качественного и дорогого хлопка.