Как в 7 утра. Традиционная пробка на Власихинской в Барнауле задержалась до обеда

Дорожные службы ведут ремонт полотна на пересечении улицы Фурманова и Павловского тракта. Работы негативно сказываются на движении автомобилей.
По Власихинской пробка в сторону центра растянулась от остановки "Декоративные культуры" до улицы Фурманова и поворота на Павловский тракт. Несмотря на то, что работы ведутся на встречной полосе, движение по ней свободно.
По состоянию на 13:30, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", в Барнауле заторы оцениваются в 4 балла. Особенно затруднено движение по шоссе Ленточный бор и на пересечении Красноармейского проспекта и проспекта Строителей.
Ранее amic.ru сообщал о том, что ремонт дорожного полотна в Барнауле начался 3 марта.
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