Туристы начали отказываться от путевок на Алтай из-за эпидемии коронавируса

Часть туристов отказались от путевок в гостиничные комплексы Алтайского края на фоне эпидемии коронавируса. Об этом в рамках правительственного часа рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
По его словам, влияние пандемии на отрасль разнится в зависимости от категории бизнеса. В частности, из-за закрытия границы с Казахстаном многие туристы физически не могут отдохнуть в алтайских санаториях.
"В гостиничном бизнесе есть отказы от брони (на 24 марта это 5%), в основном из-за закрытой границы с Республикой Казахстан и отмены различных спортивных мероприятий. Санаторно-курортный комплекс хорошо себя чувствует. Сегодня, во время каникул, загрузка санаториев в Белокурихе превышает 100%. Были, конечно же, отказы от брони, но тут же появлялись новые желающие отдохнуть. На ближайшие два месяца бронирование составляет 80%, ожидается еще 7-8%, и это будет аналогично показателям прошлого года. У туркомпаний, работающих в направлениях въездного и выездного туризма, на сегодняшний день самое плачевное состояние", – сообщил депутатам АКЗС в рамках правительственного часа Евгений Дешевых.
По словам главы ведомства, сейчас сложно предполагать, как вообще будет развиваться туризм на Алтае в летний период. Все будет зависеть от распространения вируса по регионам страны. По данным на утро 26 марта, в регионах Сибири коронавирусом заболел 21 человек. В Алтайском же крае пока не зарегистрировано ни одного случая.
Ранее представители индустрии сообщили amic.ru, что из-за закрытия авиасообщения со всеми зарубежными странами, велика вероятность увеличения турпотока в Алтайский край и Республику Крым.
Комментарии
Загрузка санаториев превышает 100%. Это как? В коридорах, что ли живут?