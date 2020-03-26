У матери Ксении Собчак подозревают коронавирус

Член Совета Федерации Людмила Нарусова госпитализирована в больницу. У матери телеведущей Ксении Собчак подозревают коронавирус.
Как сообщает Mash, сенатор сама обратилась за помощью. Сейчас она находится в больнице в Коммунарке, ей необходимо пройти обследование.
На данный момент в России зарегистрировано 658 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Смертей, по официальным данным, нет, однако накануне в Москве скончались двое пожилых пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус.
В мире коронавирусом заболело более 472 тысяч человек. Свыше 21 тысячи скончались. Выздоровели почти 115 тысяч человек.
Комментарии
В мире коронавирусом заболело более 472 тысяч человек. Свыше 21 тысячи скончались. Выздоровели почти 115 тысяч человек.
а 336 тысяч болеют до сих пор...
такое ощущение что у элиты прям престижным стало заболеть этой болезнью
Неважно, кто заболел. Главное, чтобы вылечились.