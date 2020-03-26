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У матери Ксении Собчак подозревают коронавирус

, ИА "Амител"
Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке
Людмила Нарусова / Фото: autoassa.ru

Людмила Нарусова / Фото: autoassa.ru

Член Совета Федерации Людмила Нарусова госпитализирована в больницу. У матери телеведущей Ксении Собчак подозревают коронавирус.

Как сообщает Mash, сенатор сама обратилась за помощью. Сейчас она находится в больнице в Коммунарке, ей необходимо пройти обследование. 

На данный момент в России зарегистрировано 658 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Смертей, по официальным данным, нет, однако накануне в Москве скончались двое пожилых пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. 

В мире коронавирусом заболело более 472 тысяч человек. Свыше 21 тысячи скончались. Выздоровели почти 115 тысяч человек. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.03.2020 14:18
- гость -

В мире коронавирусом заболело более 472 тысяч человек. Свыше 21 тысячи скончались. Выздоровели почти 115 тысяч человек.

а 336 тысяч болеют до сих пор...

26.03.2020 14:19
- гость -

такое ощущение что у элиты прям престижным стало заболеть этой болезнью

26.03.2020 14:21
- гость -

Неважно, кто заболел. Главное, чтобы вылечились.

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