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Глава Минсоцзащиты Алтайского края отдыхает в закрытом для туристов Таиланде

, ИА "Амител"
Об отпуске за рубежом она проинформировала губернатора
Наталья Оськина / Фото: altairegion22.ru

Наталья Оськина / Фото: altairegion22.ru

Министр социальной защиты населения Алтайского края Наталья Оськина успела улететь на отдых в Таиланд до закрытия авиасообщения с этой страной, пишет "Банкфакс".

Информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев. По его словам, руководитель Минсоцзащиты заблаговременно предупредила главу региона о месте отдыха.

"Она уехала в отпуск до того, как были приняты решения о запрете выезда за рубеж для госслужащих", – уточнил Негреев.

По его словам, после возвращения на родину Оськина, как и все другие прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, будет находиться на карантине. Она самоизолируется на 14 дней.

Примечательно, что не испугался коронавируса и другой алтайский чиновник. По информации информагентства, в марте успел отдохнуть в Таиланде руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко.

Напомним, на прошлой неделе управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие в том числе наличие у туристов справки о том, что они не больны коронавирусом. С 26 марта государство закрыло границы для туристов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.03.2020 14:41
- гость -

Вот проказница. Хорошенькая.

26.03.2020 14:46
гость

"Она уехала в отпуск до того, как были приняты решения о запрете выезда за рубеж для госслужащих", – уточнил Негреев.

Ещё в феврале уехала?

26.03.2020 14:47
- гость -

Хорошенькая.
Ну ты и пить!

26.03.2020 14:50
- гость -

"управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие в том числе наличие у туристов справки о том, что они не больны коронавирусом" - дык, эта, а разве могут в РФ с загубленной медициной таку справку выдать?!

26.03.2020 14:51
- гость -

Так она не сможет вернуться.Авиасообщение закрыто по-моему со всеми странами,или нет?

26.03.2020 14:51
- гость -

то что уехала отдыхать в Таиланд, это нормально (приятная страна и сервис), но вот в какое время? нужно же башкой думать, новости читать. Теперь за счет налогоплательщиков эвакуировать таких, а можно ведь было направить на здравоохранение и образование.

26.03.2020 14:56
Валерий Живляков_odnoklassniki

А что завтра за ейной дамой-чиновницей спецрейс будет, как она вернётся_ на попутных, т.к . авиасообщения прекращены сегодня?

26.03.2020 14:56
Алиса

Уже минимум месяца два вирус гуляет по планете и что им дома не сидится.

26.03.2020 14:57
- гость -

Пусть там и остаётся теперь

26.03.2020 14:59
- гость -

А вы думаете ей там хорошо отдыхается, когда все закрыто - и пляжи, и кафешки, и досуговые места? Отель и тот закрыт. Ой хороший отдых - сидеть взаперти в отеле и кушать, что подадут. А скоро и из отеля попросят. И начнем : "Помогите домой добраться!"

26.03.2020 14:59
- гость -

Т.е. глава региона посчитал нормальным, что один из министров едет отдохнуть в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне всей ситуации...здесь вопрос этики и двойных стандартов...о каком имидже правительства АК вообще может идти речь?....в Оренбургской области вон главврачей уволили за такое....

26.03.2020 15:09
Ку

26.03.2020 14:59
- гость -

Поддерживаю.

26.03.2020 15:09
- гость -

Вот честно, у меня нет слов. Основными распространителями вируса являются туристы. Ну можно еще понять, когда простые граждане едут. Но когда ты чиновник ответственность должна быть двойная. А потом вот из-за таких руководитель государства вынужден практически всю страну отправить на неделю сидеть дома. Что вам дома не отдыхается? За рубежом лучше? Так вы у руля для того, чтобы жизнь в стране лучше делать. А то вы бабло здесь косите, а отдыхать туда едете. Губернатор не должен был давать ей разрешение при такой обстановке в мире. Пусть теперь там загорает.

26.03.2020 15:10
- гость -

Вот это тётя и привезёт заразу в край ...
Конечно, потоскаться по тайландам это же важнее чем думать о родных. О жителях края там вообще никто не думает.

26.03.2020 15:15
- гость -

Решение губернатора должно быть однозначным: немедленно вон с должности и никаких выходных пособий. Можно прокуратуру подключить в случае привоза заразы. Да и не только, я бы квалифицировал в нынешнее время такую поездку как теракт.

26.03.2020 15:20
Гость

26.03.2020 14:59
- гость -
Ничего там ( в Тае) не закрыто,не свистите. Только туристов очень мало.

26.03.2020 15:20
26.03.2020 14:59 - гость

+1000000!!!

26.03.2020 15:21
- гость -

26.03.2020 15:15
- гость -

Ну тогда и он вместе с ней, разрешение то ей кто дал.

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