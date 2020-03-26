Российским властям приказали переводить сотрудников на удалёнку

Правительство РФ поручило федеральным властям с 27 марта перевести как можно больше работников на удаленную работу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт правительства.
Как говорится в сообщении, мера поможет противодействовать коронавирусной инфекции и обезопасить от заражения сотрудников. При этом исполнительные власти должны обеспечить бесперебойную работу в такой ситуации.
Также правительство приказало отчитаться о количестве сотрудников, отправленных на дистанционную работу, сроках выполнения поручения и обеспечить перевод в подведомственных органах.
Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано 840 больных COVID-19. В Алтайском крае случаев заражения нет.
25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к согражданам по поводу пандемии COVID-19. В своем обращении он объявил по всей стране нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля и сказал, что всем стоит "побыть дома".
Комментарии
Было бы кого беречь.