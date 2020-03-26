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Россия приостановит международное авиасообщение с 27 марта

, ИА "Амител"
Исключение составят только рейсы по возвращению соотечественников на родину
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правительство России поручило полностью прекратить авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса, пишет РИА "Новости".

Речь идет как о регулярных, так и чартерных рейсах. Так, "Авиафлот" уже объявил об отмене 93 из 95 запланированных полетов.

Исключение составляют только рейсы, которыми будут возвращаться на родину после зарубежного отдыха или командировок граждане государства.

Отметим, что об отмене авиасообщения ранее уже объявляли, но перечень исключений был слишком большим. В частности, из Москвы можно было отправиться в столицу почти 200 государств. Теперь не будет и этих рейсов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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