Человек бьется в эпилептическом припадке. Что нельзя делать. Инфографика

Фиолетовый день, посвященный больным эпилепсией, отмечают в мире 26 марта. Это заболевание возникает при поражении головного мозга и нарушении работы сердечно-сосудистой системы. К сожалению, вылечить его врачам до сих пор не удается.
Символ этого дня – фиолетовый цвет. Ученые доказали, что он положительно воздействует на нервную систему и в некоторых случаях может уменьшить интенсивность и частоту эпилептических приступов. А произойти это с человеком может в любое время дня и в любом месте: на улице, в кафе, в магазине. И нужно знать, что делать, если на ваших глазах человеку стало плохо. Amic.ru подготовил инфографику, как правильно оказывать помощь в случае эпилептического припадка. И что ни в коем случае нельзя делать, даже если это рекомендовала ваша бабушка.
Чтобы увеличить картинку, нажмите на нее
Комментарии
А у меня у бульдожки эпилепсия. Люблю его изабочусь. Пьем лекарства каждый день.