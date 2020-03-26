Власти Алтая готовятся закрыть все кинотеатры, кафе и ТРЦ из-за коронавируса

Власти Алтайского края готовят документ о приостановке деятельности всех развлекательных и торговых центров, кинотеатров, кафе, бань и других заведений после рекомендаций правительства РФ и лично президента Владимира Путина. Это связано с профилактикой коронавируса. Об этом в рамках сессии АКЗС 26 марта сообщила главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Документ будет опубликован уже в ближайшее время.
"Сегодня готовится документ о приостановке деятельности всех развлекательных учреждений в крае. В ближайшее время он будет опубликован", – сообщила Ирина Пащенко.
Спикер АКЗС Александр Романенко обратился к депутатам парламента, чтобы они донесли до жителей районов Алтайского края о необходимости соблюдать меры профилактики, для того чтобы не допустить распространения коронавируса по стране.
"Нужно осмыслить все. Приехав на места, коллеги, довести информацию до населения. Сельское хозяйство, медики, полиция будут работать в штатном режиме. Без них мы никуда. Обращение Путина является значимым для всей страны и мы обязательно отреагируем на него", – сообщил Александр Романенко.
Напомним, днем ранее президент России Владимир Путин обратился к населению страны и анонсировал целый комплекс мер, призванных защитить россиян от заражения опасной инфекцией. В частности, он объявил следующую неделю нерабочей. Президент предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13% по вкладам и ценным бумагам, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 миллион рублей. "Во многих странах мира процентные доходы физлиц от вкладов в банках и инвестиции в ценные бумаги облагаются подоходным налогом.
По поручению кабмина, во все регионы страны разослали рекомендации приостановить работу торгово-развлекательных центров и кинотеатров.
Кроме того, "противовирусные" мероприятия предусматривают запрет на курение кальянов в общественных местах.
Депутат АКЗС от "Справедливой России" Владислав Вакаев предложил провести апрельскую сессию парламента дистанционно.
Комментарии
включили мозг, отлично!
ТРЦ давай закрывайся
Наконец-то!
Надо немедленно закрывать, а они только "готовятся".
никак до кого-то стало доходить что китайский сценарий гораздо лучше итальянского...
Быстрее!
Труд на пару дней растянется,не могут они быстрее. А чего там сочинять-то?
"кинотеатров, кафе, баней и других заведений ", а "баней" это что?
эх,не успел купить холодильник,телевизор и стиральную машину.
неделю отдохну и возьмусь за сельское хозяйство.
пригодились бы 1200$,которые Трамп своим раздает.
опять не попал ни в один пункт оказания помощи гражданам России, озвученные Царем.
толи я не не гражданин?
а кто убытки будет покрывать?
Закрытие ТЦ это сотни рабочих мест, огромные потери бизнеса которые НИ КТО не компенсирует!!! Вы что думаете, дядя вова прибежит и даст денег вам!??? ХАХАХА!!! идиоты! и хватит разводить панику! Бизнес компенсирует свои потери, не сомневайтесь!!! из вашего кармана!!! еще и поимеют с вас побольше!!!
а кто убытки будет покрывать?
известно кто - покупатели...
закон сохранения так сказать - ежели где-то убыло то где-то и прибыло
и наоборот, убытое должно быть компенсировано прибытым)))
И пивнушки закройте
За 15-30 дней ни кто не разориться.
Путин по походу окончательно перестал видеть где его карман, а где чужой.