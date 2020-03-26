"АПН": Барнаульские застройщики не готовы к продажам квартир в условиях карантина

Барнаульские застройщики не готовы к продаже жилья в условиях карантина из-за отсутствия виртуальных способов демонстрации квартир. Об этом рассказывает "Алтайский портал недвижимости".
Падающий рубль приводит к повышенному интересу к недвижимости. Многие застройщики массово запускают сервисы дистанционного осмотра квартир, а те, кто сделал это раньше – разрабатывают дополнительные функции, чтобы не терять клиентов. Но, по мнению экспертов, застройщики Барнаула не готовы к этому, особенно на фоне закрытия офисов продаж на следующей неделе из-за всероссийских выходных.
Анализ сайтов застройщиков Алтайского края показал, что лишь 40% из них имеют современные порталы со всей необходимой информацией. Но отправиться в виртуальный тур по будущему комплексу пока можно только на сайте ООО "Селф". Есть возможность "удаленно" посмотреть на будущую квартиру в ИСК "Алгоритм" и ИСК "Союз", причем последние предлагают использовать для этого VR-очки.
Некоторые компании позволяют посмотреть на стройплощадку при помощи веб-камер, другие – насладиться будущим видом из окна. Но функция тоже ограничена – обычно это лишь несколько фотографий.
По мнению аналитиков "Алтайского портала недвижимости", ни один барнаульский девелопер не имеет всех инструментов, которые нужны для удаленной продажи квартир.
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