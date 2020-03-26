Прямое авиасообщение Казани с Горно-Алтайском возобновят

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" возобновляет прямые рейсы Казань – Горно-Алтайск – Казань. Об этом сообщает пресс-служба пассажироперевозчика.
С мая полеты планируют осуществлять два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Время следования – немногим более трех часов.
Летать пассажиры будут на самолетах CRJ-200, рассчитанных на 50 человек.
Из столицы Татарстана вылет будет осуществляться в 6:50, из административного центра Республики Алтай – в 15:30.
Авиабилеты уже поступили в продажу. Стоимость перелета в один конец составила 8090 рублей.
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